Concejala tilda de misógino a José Alvarenga: “Es bastante grave”

“Hoy es una tarde muy especial, en la Municipalidad, a pesar de solo 4 mujeres, con el apoyo también de los colegas, logramos ocupar un lugar en la Vicepresidencia, después de 25 años, queremos demostrar que cuando la mujer está en el poder hay una mejor democracia”. “Las colegas me apoyaron a pesar de que son de otros movimientos”.

“Lastimosamente hay un colega con el que ya había tenido problemas, lastimosamente tiene un problema con el género femenino, José Alvarenga, él tiene un problema misógino, es bastante grave”.

La concejala dijo que no tiene problemas con nadie del partido colorado, porque no importa la ideología. “Vamos a seguir levantando la voz de las mujeres, sin importar a quien le guste”. “José Alvarenga solo votó por mí porque le bajaron línea”. “Tengo una denuncia contra él que se hizo pública en donde dijo que nuestro estado de ánimo es proporcional a la atención sexual y sentimental”, afirmó la concejala, quien también dijo que Alvarenga no acepta que tiene un problema.

“No es fácil ser mujer en Paraguay, duele pero es así”, dijo Forestieri.