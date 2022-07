Concejala de Asunción denuncia por calumnia y daño moral a Raúl Melamed

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Habiendo tantos concejales es agresivo y violento contra las mujeres. Esto lo voy a llevar hasta las ultimas instancias. Yo voy a hacer la denuncia por calumnia y daño moral, no voy a permitir que mientan de esa manera. No encuentran una razón para cañearte y por eso inventan, es bajo y patético”, aseveró.

“Nunca hablé con él, nunca me hizo un pedido ni me hizo algún reclamo ciudadano. No sé por qué tanto odio, como ciudadanos pueden cuestionar porque nos debemos a la ciudadanía. Acá hay una cuestión, claramente tiene problemas con las mujeres”, sostuvo.

More Entradas for Show: Zona Franca