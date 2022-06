Concejal acusa al Gobierno de no construir asfalto porque “suman poco” en las elecciones

El concejal Cirilo Pedrozo, presidente de la Junta Municipal de Teniente Esteban Martínez, acusó al Gobierno de no construir asfalto para el tramo Chaco'i-Pozo Hondo ya que “suman poco” en las elecciones debido a la poca población. Por segundo día consecutivo los ciudadanos se movilizan en la zona de Puente Remanso.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Mi conclusión es que somos ‘voto’i’ . Sumamos poco por eso parece que no somos importantes, los grandes productores ganaderos dicen que la mejor carne viene de la zona pero ¿los humildes trabajadores?”, cuestionó.

“Entendemos perfectamente que nuestro país tiene deudas millonarias pero si no nos plagueamos y no presionamos no vamos a conseguir nada. Hay un pedido de préstamo para realizar el proyecto. Se pide 145 km, que hagan esto sería bastante provechoso para nosotros”, aseveró.