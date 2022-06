Comunidad Maká acudirá a instancias internacionales por tierras afectadas por puente

Escuchá esta Noticia en Audio.

El pueblo Maká decidió hacer una socialización de su problemática. En 1944 el presidente Morínigo genera el primer decreto que autoriza un territorio para los pueblos indígenas que está en todos los libros de historia. Hoy se está construyendo un puente, y de alguna manera hay un complejo inmobiliario y esos personajes están usurpando el territorio histórico Maká. Unos 80 años después todavía no les han dado los títulos de esas tierras”, explicó Gustavo Colmán, abogado de la comunidad Maká.

“En el 2018 cambian el lugar del puente original, debía haber unido Asunción con la parte de Chaco’i por la calle General Santos”, siguió relatando.

“Queremos recuperar nuestra propiedad y territorios ancestrales. Queremos que nos respeten como pueblos originarios. Parece que es una discriminación lo que estamos viendo”, mencionó Mateo Martínez Mateiko, líder de la comunidad Maká.

