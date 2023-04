Comunicador del FG niega acusaciones de Paciello: “Se apropió arbitrariamente de la cuenta de Lugo”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Nunca hubo ningún tipo de discusión ni comunicación verbal, simplemente él utilizó recursos de recuperación de contraseña para apropiarse unilateral y arbitrariamente de la cuenta del senador Fernando Lugo”, aseveró.

Sostuvo “Luis Paciello dijo que esto fue una instrucción de Fernando Lugo y eso no me consta. Estoy viendo para reunirme entre hoy o mañana con el senador para aclarar esta situación. No me acerqué en los últimos días a su residencia atendiendo a la situación crispada que hay en el ámbito familiar y los altercados con Luis Paciello”.