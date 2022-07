Comuna de Asunción analiza medida legal contra Essap por destrozar asfalto nuevo

Escuchá esta Noticia en Audio.

La Municipalidad de Asunción terminó recientemente el asfalto de la avenida Lillo. Sin embargo, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) rompió la millonaria obra.

“Estamos considerando si hay alguna medida legal que también podamos tomar porque también nos cuesta plata”, refirió.

“Quiero creer que es de torpeza, caso contrario me parece que ya es un propósito, no a nosotros, a la ciudadanía que nos amas. No tiene por qué nuestro internismo político terminar afectando de esta forma”, refirió.

