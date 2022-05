Comuna autoriza demoler edificio antiguo para construir gasolinera, denuncia concejal

May 26, 2022

El edificio se encuentra ubicado en la avenida Artigas y General Santos de Asunción.

Si bien aún no fue declarado patrimonio cultural, hay una recomendación de conservar la antigua infraestructura de la Secretaría de Cultura y de la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Asunción.

Sin embargo, Callizo señaló que no esté catalogado o registrado como patrimonio cultural no quiere decir que no es patrimonio histórico.

La Dirección de Patrimonio de la Comuna hizo el trabajo de inspección y se recomendó no demoler, pero luego “quien sabe con qué criterio, se otorgó el permiso haciendo caso omiso a la recomendación de la propia Dirección. O sea, internamente dentro de la Municipalidad hay contradicciones”.

La Secretaría de Cultura emitió su dictamen sobre el tema y recomendó “a los propietarios a conservar esta preexistencia y realizar en la edificación, trabajos de restauración (…), ya que el edificio es considerado de valor patrimonial”.