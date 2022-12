Cómplice de sicario confiesa que transporto al supuesto asesino de Marcelo Pecci por USD. 8.000

Escuchá esta Noticia en Audio.

Salinas es señalado de ser quien conducía la moto acuática desde la que un sicario atentó contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado cuando estaba de vacaciones en Colombia.

Salinas estaba prófugo desde mayo, cuando huyó desde Cartagena hasta Venezuela, su país de origen, luego del asesinato del fiscal que se encontraba de luna de miel en Colombia.

Este jueves se conoció una grabación en la que Salinas entrega detalles del crimen que perpetró en Barú. Según reveló, en Medellín, Francisco Correa, señalado como el autor intelectual del asesinato, lo contrató para que viajara a Cartagena y participara del sicariato.

“En 2022 me dirigí a Medellín. En un evento de ‘motopiruetas’ me encontré a Francisco Correa, alias ‘El Monín’, donde me dijo que había que hacer la ejecución de un sicariato”, explicó.