Compensación económica “no es repartija de plata”, asegura exobrero de Itaipú

“Esto no es repartija de plata y tampoco no se hace electoralmente, o sea que hace 33 años estábamos luchando por un candidato, cuantas elecciones pasaron, eso es una mentira más de Itaipú. La otra mentira es que no hay plata de que iba a salir de los fondos del Ministerio de Hacienda”, alegó.

“Tampoco es cierto de que se van a tocar fondos sociales como los Royalties y Fonacide, ni los diputados no saben que esto está estipulado por ley, eso no se puede tocar, en la nuestra está como se va a generar los fondos para el beneficio de cada ex trabajador”, puntualizó.

Rolón explicó que esta compensación económica trata de beneficios sociales como insalubridad, riesgo eléctrico entre otros, que no recibieron entre los años 1974 y 2002.

