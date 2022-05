Comisión por transferencias bancarias: “Es subjetivo y muy abusivo”, asegura analista.

May 27, 2022

“Es subjetivo y muy abusivo, no hay que discutirlo, hay que decir no y ya. Esto es una pichadura por los giros. Los bancos ganan 105% en sus movimientos” aseguró el comunicador, explicando que si se empiezan a discutir sobre estos temas se va a alimentar el morbo de las personas, cosa que no sería nada bueno.

Los miembros de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay (ABAFI) emitieron el pedido al Banco Central del Paraguay (BCP).

Se destaca que por las transferencias bancarias gratuitas circulan alrededor de USD. 60.000 millones por año.