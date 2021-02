Comerciantes fronterizos disconformes con el nuevo método planteado para el pago de subsidio

“Ayer volvieron a convocar y ya prácticamente tenían todo cómo iba a ser. No nos dieron respuesta en que mantengan el monto y que reduzcan el radio de alcance, podrían reglamentar y buscar manera pero no lo tomaron. Nosotros nos mantenemos en la propuesta o que sea como ya se aceptó antes. Ellos no nos quieren atender, no son sensibles con nosotros. Eso es vergonzoso para nosotros. Nosotros presentamos nuestra disconformidad y tampoco tenemos tiempo. Si les hubiese interesado atendernos, hace tiempo ya hubiesen hecho un censo. Para nosotros está totalmente fuera de lugar”, dijo.

Cabe recordar que el Congreso Nacional había aprobado el proyecto que contemplaba el desembolso de compensaciones económicas para comerciantes y trabajadores informales de las ciudades fronterizas con Argentina, afectados económicamente por la pandemia de COVID-19.

