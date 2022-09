Colym Soroka responde a Bachi Núñez: “Tiene que dedicarse a ser comediante porque parece un chiste”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que ellos nuevamente se van a llevar un resultado negativo. No sé si a Santiago le va a convenir presentarse en diciembre, él tendría que analizar porque es un muchacho joven y no creo que dos derrotas no creo que las pueda soportar”, expresó.

“Nosotros creemos que Santiago puede replantear su situación porque la victoria de Arnoldo será muy fuerte contra él”, dijo.

Sobre pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo:

“No hable con la bancada, pero yo ya tome mi posición y voy a votar por el juicio político de ese muchacho. No puede seguir ahí”, aseveró.

