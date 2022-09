Colono es imputado por abusar de sus hijas

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Son tres jóvenes de 15, 16 y 18 años actualmente. Abusó de las tres en su momento. Le tengo imputado por coacción sexual. Este señor se fue de su casa, luego volvió y abusó de estás chicas”, afirmó.

“A la niña más pequeña no la interrogamos; somos abogados y no tenemos esa preparación (psicológica) para estos casos. Este caso no se conocía, hasta que se denunció. La víctima más chiquita está con una terrible depresión”, aseveró

“Nunca termino de asombrarme de los casos que aparecen. Les prohibía usar pantalones, calzas. Tenían que utilizar vestidos para que pueda abusar de ellas en cualquier momento. Es terrible”, acotó.

“No es una persona mayor. Tiene 37 años nomás ( el padre). Vamos a pelear por lo máximo; 18 o 20 año es lo máximo que puede llegar (la condena)”. sentenció.

También se refirió sobre la problemática actual de las drogas, ya que está muchas veces son desencadenantes de hechos de abusos y violencia familiar. Cuestionó lo mal que se encuentra la juventud en cuanto a consumos de estupefacientes.

