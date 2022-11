Colonia Yerutí: Fiscalía no actuó en caso de joven que murió por agrotóxicos, lamenta periodista

La periodista Flavia Borja comentó sobre el caso de un joven campesino que falleció en 2011 por el uso de agrotóxicos en fumigación de cultivos. Sostuvo que la Fiscalía no actuó a pesar de las irregularidades que cometieron las empresas que cultivaban soja en la zona de la Colonia Yerutí.

“Hubo una serie de irregularidades pero todo esto no sirvió para que la Fiscalía hiciera su trabajo. No se hizo la autopsia del joven y la familia tuvo que seguir luchando”, expresó.

“Este caso era un monumento de todas las cosas que se hacen mal en términos del trabajo de la Fiscalía. No había claramente una voluntad de resolver la cuestión”, aseguró.

“Cuando ingresaron los empresarios compraron ilegalmente las parcelas de tierra que tenían las familias campesinas. Comenzaron con las fumigaciones con agrotóxicos de una manera irregular”, dijo.

Relató que el joven Rubén Portillo de 26 años falleció a causa de la fumigación indiscriminada por parte de empresas que cultivaban soja. “Esta situación fue denunciada por una doctora”, relató.

