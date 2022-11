Colonia Luz Bella: Una zona amenazada por el uso desmedido de agrotóxicos, dice comunicador

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay altibajos, Luz Bella creció de 5.000 a 10.000 hectáreas, pero después el avance del agronegocio empezó a restar esas tierras”, comentó.

“Uno de los barrios más antiguos está muy perjudicado porque está siendo arrasado por el agronegocio y monocultivo de soja, esa es la actual amenaza para esa colonia original”, expresó.

Señaló que la Asociación Campesina de Productores Alternativos y Ecológicos de Luz Bella funciona desde el 2000.

“Tiene su secretaría de medio ambiente, educación, salud y derechos humanos. Estamos trabajando en un proyecto de viveros forestal, frutal y ornamental”, agregó.

