Cobro de peaje en hidrovía de Argentina: “Va en contra del espíritu del Mercosur”, dice empresario

La zona comprendida será entre el tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe, hasta la altura del kilómetro 1.238 del río Paraná denominado confluencia. Dumot aseveró que “no tiene sentido” este cobró y expuso que no es la primera vez que el país vecino toma decisiones sin consultar a todas las partes.

“Estas medidas unilaterales van en contra del espíritu del Mercosur, este tipo de cosas normalmente se discuten en el Mercosur y se logra un acuerdo o por lo menos se comunica a las partes afectadas, parece muy llamativo”, sostuvo.

“Si Argentina pretende ese cobro los otros países tendrían que imponer una tarifa de navegación de sus ríos y no es el proyecto de la Hidrovía. Se está trabajando aquí en Paraguay con el cuerpo de ingenieros de la Armada de los Estados Unidos para hacer un plan maestro de manejo y mantenimiento que va más allá del dragado (proyecto de Ley)”, refirió.

“El tema de la Hidrovía es bastante complejo y multilateral, este tipo de medidas que plantea Argentina unilateralmente sin consenso sin consenso y análisis interpartes no tiene mucho sentido. No es la primera vez que lo plantean de forma unilateral, después finalmente no se llevan a la práctica porque tiene repercusiones en otros ámbitos también”, alegó.

