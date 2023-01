China no es una amenaza para el Paraguay sino una oportunidad, dicen expertos

Varios expertos sostienen que Paraguay debería prepararse para realizar negociaciones con China continental. El economista Jorge Peralta afirmó que China “no es una amenaza, es una oportunidad” para el Paraguay. Analistas de diversos ámbitos como profesionales que ocuparon un lugar importante en la función pública sentaron postura sobre el tema en un programa especial en Made in Paraguay.

El economista Jorge Peralta resaltó que China es el primer socio comercial de cerca de 150 países, un dato no menor. Además contó que logró en 40 años lo que Estados Unidos o Inglaterra lograron en 200 años en la reducción del nivel de pobreza extrema.

“Es difícil negociar con un país tan grande como China pero debemos prepararnos para hacer negociaciones que no nos mantenga en este sistema de extractivismo”, dijo la ingeniera y exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramirez destacó que China es el principal proveedor comercial de América Latina. “Desde el 2013 al 2022 el crecimiento fue de 5,6% de importación de productos”, acotó.

¿Taiwán es parte de China?

“Cuándo se da la primera ruptura en 1949, Taiwán ocupa el lugar de la China continental hasta 1976. Luego China recupera sus legítimos derechos y Taiwán es expulsada de la ONU y de todos los organismos en relación con la ONU. Taiwán desde el punto de vista del Derecho Internacional es una provincia de China”, explicó exministro asesor de Relaciones Internacionales Hugo Díaz.

