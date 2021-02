China consideraría restringir la exportación de tierras raras para la industria de defensa de EEUU

El BNF anunció que el BCP abrió un sumario administrativo para verificar operaciones realizadas y para esclarecer si hubo o no infracciones en los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero. Al respecto, el senador Jorge Querey, quien encabeza la Comisión que investiga a Dario Messer, dijo que el sumario estaría vinculado con irregularidades con el mismo. No obstante, desde el Banco Nacional de Fomento expresaron que la acción no se vincula “a un cliente en particular”.