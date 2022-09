Chile votará por una nueva Constitución: “Un día histórico abierto por la revuelta popular de 2019”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El origen de lo que vamos a vivir mañana está en el 18 y 19 de octubre del 2019 cuando estalló la revuelta popular aquí en Chile. Ese año quedará grabado en la mente de muchos chilenos”, expresó.

“Estamos ante un día histórico que fue abierto por esa revuelta popular. Mañana veremos si seguimos con la Constitución de Pinochet o si entramos en una época distinta”, agregó.

“Si se aprueba tendremos una nueva Constitución que reconoce la paridad en todos los órganos de la administración pública. Esto es un punto de partida para transformar este país. Si no se aprueba sigue rigiendo la Constitución del dictador”, señaló.

