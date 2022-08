Chilavert rechaza ser dupla de Euclides Acevedo: “Nunca fui número 2, siempre fui número 1”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Tuve una reunión con Euclides Acevedo hace unas semanas y quería que yo fuese su vicepresidente. Le manifesté claramente mi visión, le dije que nunca fui número dos, siempre fui número uno”, expresó.

“Lo que digan los demás me resbala. No soy satélite de nadie, no tengo patrón ni jefe. El Partido de la Juventud es independiente y no estamos contaminados”, señaló.

Sobre la Concertación:

“Siempre me opuse a la Concertación porque para mi siempre entendí que es una farsa que va a llevar al éxito del Partido que tiene mayor estructura, en este caso el Partido Liberal liderado por Efraín Alegre. Después la mayoría ya apuntaba a ser senadores”, refirió.

More Entradas for Show: Franja Roja