Chikungunya es más letal en lactantes y personas de avanzada edad

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Chikungunya es un cuadro que puede traer mortalidad y mucho compromiso en el estado superior, puede afectar a cualquiera pero sobre todo en graves extremas a la vida de lactantes y ancianos o personas que tuvieron problemas anteriormente”, aseguró.

“Nuestro clima es muy favorable para los mosquitos, entonces depende muchísimos de nosotros en ese sentido. Uno piensa de repente en las fumigaciones, en los químicos para tratar de matarles, pero los mosquitos también actúan de forma exitosa y se vuelven más resistentes”, enfatizó.

“No creer solamente en las fumigaciones, sí está en nuestro trabajo limpiar las casas y recordar que los mosquitos pueden viajar cientos de kilómetros para picar. Entonces no me sirve si yo nomás limpio mi casa y los demás del barrio no, sigo en riesgo y el trabajo debe ser alrededor del barrio para sacar la larva de ahí”, acotó.

