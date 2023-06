¿’Chaqueñito’ será senador? “Soy asaditero y no estoy más al tanto del ámbito político”

Javier Vera Medina, más conocido como “El Chaqueñito”, podría asumir en la Cámara de Senadores en el caso de que Rafael “Mbururú” Esquivel, no pueda ocupar su banca. Mencionó que es influencer, asaditero, bailarín y modelo.

“Llegué a figurar en la banca seis de Cruzada Nacional, pero después no sé qué pasó, se quedaron cinco nomás, entonces yo me aislé. Yo soy un vendedor callejero, una persona que se lleva bien con todas las clases sociales. Pero después de las elecciones ya no estoy al tanto de lo que pasa en el ámbito político”, mencionó.

En caso de que se le dé la oportunidad de ocupar el curul en la Cámara Alta dijo que trabajaría para mejorar la salud en el Chaco y que la oferta para que sea candidato a senador se la hizo el propio Praguayo Cubas. Con el señor Paraguayo Cubas llevo una amistad desde antes, este señor me había dado la posibilidad de candidatarme. En agosto del año pasado mi mamá se enfermó, fui hasta IPS y ahí Payo fue a visitarme y me dio una ayuda, en ese momento me ofreció la candidatura, y al día siguiente mi mamá falleció”, relató.

“El Chaqueñito” obtuvo más de 8.000 votos durante las elecciones generales del pasado 30 de abril. “Soy influencer, bailarín, vendedor de la calle, tengo que hacer de todo para solventarme. También hablo idiomas indígenas, hago cualquier cosa con tal de no robar”, señaló.