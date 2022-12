“Cerro tiene hasta mañana para igualar la oferta de Olimpia” afirma representante de Junior Barreto

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Junior es un buen jugador por eso tenemos las ofertas que tenemos. Ahora está en condiciones de dar el gran paso”. “Nos llegó una buena oferta de Olimpia, entonces decidimos que le íbamos a mostrar a los dirigentes de Cerro, ya que era mucho mejor”, Soto contó que se espera que Cerro iguale la oferta franjeada para seguir con las negociaciones.

“Nos gustó mucho la oferta de Olimpia, te puedo asegurar que con la gente de Cerro no sabíamos ni el monto que iba a ganar el jugador por mes”. “Si bien Cerro tiene la preferencia, no podemos esperar hasta el 28 de febrero a que mejore la oferta. La oferta de Olimpia también tiene plazo y no podemos esperar mucho”, especificó el representante al consultarle sobre el enojo de la institución azulgrana.

“El presidente del Gral Caballero emplazó a Cerro hasta mañana, no podemos hacer esperar mucho al jugador, no podemos quedar mal con el”, Fredy Soto aclaró que Barreto viene del interior del país y necesita resolver su futuro para poder prepararse de cara a la próxima temporada.