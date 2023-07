Centurión sobre pedido de expulsión de Marito de la ANR: “Es un gran disparate de un disparatero”

El diputado Daniel Centurión habló del pedido de expulsión de Mario Abdo de la ANR. Dijo que no se deben prestar atención a "disparates de disparateros", ya que no suma en la construcción del nuevo Gobierno.

Sobre el pedido de expulsión de Mario Abdo de la ANR: “Ese no es un documento, es un panfletito, no daría mucha importancia a este tema, más por quien es el que presentó. Esto no tendrá mucha procedencia en el Tribunal. Lo presentó un dirigente, una persona conflictiva. Es un disparate esta presentación”. “Siempre habrá este tipo de personas, quienes tratan de desestabilizar todo, la diligencia política debe apoyar al presidente electo y no estar al pendiente del disparate de un disparatero”.

Sobre la ANR: “El partido tiene una muestra clara de fraternidad. Hay una madurez política en muchos de nuestros dirigentes. Hoy Daniel Centurión es solo un número, en la unidad que existe en el partido”.

“Siempre hablo con Abdo, él es nuestro líder de bancada, él nos recomienda cosas a partir de su experiencia. Él tiene la experiencia de haber sido un presidente y eso es bueno para nosotros, esa es la línea de conversación que tenemos con Mario Abdo, todo es muy sano.”