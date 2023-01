Celeste Amarilla pedirá la pérdida de investidura contra 27 diputados colorados y 2 liberales

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Voy a presentar el lunes el pedido de pérdida de investidura de 29 diputados. Es lo que me corresponde y lo que puedo hacer. Espero que los demás sean valientes y voten por la salida de estos, todos sabemos quienes cobraron la plata (…) De mi cabeza está saliendo la lista, no es una cosa que se me está ocurriendo ahora. Todos saben hasta cuánto cobró cada uno por cada voto”, refirió.

“Reconozco que Estados Unidos es un país serio y no disparatero pero también se metió donde no debía muchas veces y no siempre para bien”, manifestó.

“Cartes tiene la suficiente plata para poner un microemprendimiento a cada empleado en vez de pagar diputados y dar USD 100.000 mesual al secretario de Bachi”, aseveró.

Por otra parte, dijo que el Gobierno de Mario Abdo Benítez es uno de los más “incompetentes” que tiene Paraguay.

“No me extraña que el Gobierno no se pronuncie ni haga nada, también Marito está por su parte recaudando”, agregó.