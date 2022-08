Cecilia Pérez afirma que no es la primera “amenaza” que denuncia ante el Ministerio Público

La asesora de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez sostuvo que no sería la primera ocasión en que denuncia recibir amenazas ante el Ministerio Público en ese sentido manifestó que el amedrentamiento sería por acciones que tomó como ministra de Justicia.

“Presentamos los datos ante el Ministerio Público e hicimos una aclaración que no es la primera denuncia que presente ante la Fiscalía. Creemos que está vinculado a las medidas que se tomaron durante mi estadía en el Ministerio de Justicia. Hay un componente con anterioridad en donde hubo advertencias de parte de funcionarios que me recomendaban a que no vaya a los Penales durante un tiempo”, expresó.

Clan Rotela desmiente responsabilidad en amenazas en su contra

“En el caso del Clan Rotela, ellos siempre insistieron en la inexistencia del clan en sí. Es parte de una estrategia de ellos”, aseguró.

