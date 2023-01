Caso Romina Núñez: Compatriotas exigen juicio oral y público para presunto autor del asesinato

Compatriotas residentes en España realizaron movilizaciones exigiendo fijar una fecha para llevar a cabo el juicio oral y público al presunto autor del asesinato de la paraguaya Romina Núñez. Una de las propulsoras de las manifestaciones, Brunilda Centurión, afirmó que no pueden callarse ante la situación.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Este domingo realizamos una manifestación y vamos a seguir porque no nos podemos quedar callados y seguiremos hasta que se celebre el juicio oral y público. Este hombre no se puede quedar en la calle, está así porque no hay fecha de juicio, queremos que haya para que se juzgue”, manifestó.

Recordó que fue liberado hace poco tiempo luego de algunas situaciones que se produjeron durante la investigación, como la interrupción tras la pandemia del Covid-19 y las reiteradas chicanas que presentó la defensa del presunto autor.

Raúl Díaz es sindicado de quemar, asesinar, descuartizar y tirar en varias partes del mar los restos de la compatriota el pasado 01 de enero de 2019. Antes de ese trágico suceso Romina Núñez la había denunciado por maltrato.

