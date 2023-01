Caso Pecci: Nombre de Miguel Insfrán surge a través de investigaciones periodísticas, dice fiscala

La fiscala Alicia Sapriza mencionó que el nombre de Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, surgió a través de rumores periodísticos como el posible autor moral del asesinato de Marcelo Pecci. "No hay nada oficial y lo aclaro porque tanto en Colombia como acá no hay nada en concreto para afirmar tal situación”, sostuvo.

La fiscala explicó que el nombre de “Tio Rico” apareció tras la declaración que hizo hace un tiempo Francisco Correa, sindicado como el “cerebro” que ejecutó el plan para el crimen de Pecci el pasado 10 de mayo. Acotó que los hermanos Pérez Hoyos podrían aportar datos importantes para llegar con las verdaderas investigaciones al autor moral.

“Toda la vinculación que se da con la estructura (Clan Insfrán) criminal son en base a investigaciones periodísticas conclusiones que sacan por manifestaciones hechas en su momento Francisco Correa”, contó.

“Los hermanos Pérez Hoyos que fueron detenidos este fin de semana todavía no han declarado y han sido indagados. Se han dado las audiencias formales en base a lo que requiere la justicia colombiana que son las de legalización de procedimientos y detenciones”, expresó.

“Depende de ellos que accedan a cooperar con las autoridades de Colombia, no coincide con los que estamos trabajando. Hoy por hoy no tenemos nada en ese sentido, no hay elementos probatorios y seríamos irresponsables, lo que hay es una diversidad de hipótesis”, señaló.

Mayor prudencia

“Somos prudente en lo que manifestamos, todavía no hay nada concreto donde podamos afirmar que tal o cual organización criminal o narcotraficante haya estado vinculado al homicidio de Marcelo Pecci o que haya sido por venganza”, remarcó.