Caso gatillo fácil: “Me apuntó a la cara, si no me movía no iba a hablar ahora”, relata víctima

El productor de Audiovisuales, Fernando Riveros denunció que una policía le disparó a quemarropa en pleno Puente Remanso. Contó que la mujer habría apuntado directamente a su rostro. “Si no me movía no iba a hablar ahora”, expresó.

“Un trasganado nos hizo salir de la ruta, en ese momento queríamos retomar el camino. Le pedí a la señorita si por favor me puede dar un lugar para pasar a mi carril, ella se negó, acepto que tocamos su retrovisor. Ella dijo ‘ahora vas a ver quién soy’ saca su arma, me apunta a la cara, le digo a mi compañero que ella tiene un arma y acelera, en ese segundo ella disparó. (Si no me movía) no iba a estar hablando ahora”, relató.

Mencionó que se dirigió hasta el puesto policial que se encuentra antes del peaje para realizar la denuncia.

“En esos momentos actuaron rápido, pero al percatarse que eran camaradas cambió el panorama, le cubrieron y le metieron en una pieza”, sostuvo.

Relató que acudieron hasta la Comisaría 8va de Remansito, donde denunció que los colegas de la mujer la volvieron a cubrir. “Le metieron en una pieza, ella estaba tranquila, nosotros recibimos insultos por parte de la Policía y sus familiares, en todo momento nos dijeron que no sabíamos con quienes nos metíamos”, lamentó.