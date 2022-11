Caso Benjamín Zapag: Abogado pide la imputación de una tercera persona por amenazar a testigos

Escuchá esta Noticia en Audio.

Preda señaló que un conductor de una de las plataformas pudo llevar a Samaniego y Grau a Luque tras lo ocurrido, manifestó que los mismos iban “jactándose” de la golpiza que propinaron a Zapag. La imputación solicitada son por los hechos punibles de coacción grave y obstrucción a la investigación penal.

“Se trata de José Samir Samaniego Colmán, un joven que estuvo luego de la agresión intimidando para que no señale a quienes fueron los agresores. Él no participó en la agresión, intimidó y amenazó a un testigo para que no le siga señalando a uno de los agresores con los guardias de seguridad ( de la discoteca)”, explicó.

“Es del mismo grupo de amigos, hemos solicitado su imputación y hay elementos de convicción suficiente y declaraciones que lo ubican a él, también declaración de un chófer de plataforma que llevó a Grau y Samaniego a Luque donde ellos iban jactándose de la golpiza que le dieron a Benjamín”, relató.

Marcelo Laterra y Héctor Grau se encuentran imputados por lesión grave y recluidos en la Penitenciaría de Tacumbú, son sindicados de agresores de la golpiza que sufrió Benjamín Zapag en la discoteca Morgan de Asunción.

