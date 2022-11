Caso abuso en CDE: Jueza dice que dictó solo prisión domiciliaria a acusados por pedido de Fiscalía

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay que tener en cuenta los términos de la imputación penal, y ahí se hace referencia a que la joven salió con estos dos jóvenes, que son los imputados, a las 2 de la mañana, ellos habrían salido a tomar, bailar y luego fueron a un motel y ahí fue abusada. Según el informe (médico), tendría por un lado un hematoma, y por el otro una fisura, estos son los términos de la imputación. También el Ministerio Público hace referencia a que la medida cautelar que debe ser aplicada es la del arresto domiciliario”.

“El acta policial dice que llegaron al centro de Salud y la joven dijo que ella fue abusada por el amigo de su novio y en el acta del Ministerio Público dice que cuando ellos se apersonaron en el lugar la joven no quiso prestar declaración, por eso el Ministerio Público no solicitó prisión, por lo tanto el juzgado no lo solicitó porque el Ministerio Público no motivó el pedido”.

“No sé si hubo un segundo informe, pero en el acta que tengo no figura la información de que la joven tuvo que ser intervenida en las partes íntimas”.

“El ministerio público es el que debe motivar y debe agregar los elementos de convicción, esto debe estar plasmado en un documento. El Ministerio Público tiene 24 horas para formular la imputación”.