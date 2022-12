Casero de Javier Ibarra dice que exempleada se habría contaminado al tocar a mascota del exfiscal

Máximo Torres, casero del exfiscal Javier Ibarra, sostuvo con su relato la versión dada por la exempleada Aida Villalba, que no había ningún arma cuando encontraron el cuerpo. Explicó que habría dado positivo a la prueba de parafina porque alzó a la mascota, que presumen haya lamido la sangre derramada en la cocina.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Torres señaló que el exfiscal no quería que su canina salga a la calle por temor a cruzarse con otro perro, aseveró que la mascota comía todo lo que encontraba y presumen que habría lamido el charco de sangre que esparció el cuerpo de Ibarra.

“Él estaba bien limpio, el charco de sangre fue encontrado cuando se le movió porque se quedó todo abajo, no corrió en ninguno de los lados. Ahí hay una cosa, la perrita es un bulldog francés y come todo lo que encuentra, medias sucias agarra y hace correr en el patio, mayonesa que cae en el piso lame y deja todo limpio”, detalló.

“Calculo que la sangre de su dueño había lamido y dejó todo limpio, o de su herida misma, no se descarta. Por eso es que la sangre se quedó abajo de Javier, Aida le había alzado a la perrita porque la encontramos en la calle, el señor (exfiscal) no quería que salga a la calle para no cruzarse con un perro de la calle”, comentó.

“No creo que haya tenido que ver en nada porque ella es muy débil, no sería capaz incluso para alzar una hondita, creo que se contaminó por alguna cosa y posiblemente porque haya alzado a la perrita”, explayó.

