Casa Abierta con Alejandra Acosta

El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, manifestó que las averiguaciones sobre lavado de dinero y otros delitos conexos que están llevando a cabo son “delicadas”. Aseguró tener varias informaciones pero que sin embargo no cuenta con las documentaciones suficientes. “Sé demasiadas cosas que no puedo decir porque no puedo certificar eso”, aseveró.