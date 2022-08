Cartes se presentará ante la CBI si juez emite la orden, afirma abogado

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Nosotros también vamos a dar nuestros argumentos y defender nuestra posición. Si en última instancia ya no quedan recursos ni acciones posibles, la acción judicial se acata. No me dio la instrucción de hacerlo pero en una hipótesis que eso ocurra mi recomendación va a ser que se presente. Ya en esa audiencia se verá si declara o no”, afirmó.

Sostuvo que la convocatoria “tiene una finalidad política, es un ataque por parte del grupo de parlamentarios que está en contra de la línea de Honor Colorado y del Partido Colorado, no hay una finalidad práctica en esto ni se busca ninguna verdad. Se busca atacar al expresidente, debilitarlo políticamente y exponerlo de una manera negativa ante la opinión pública”.