Carlos Viveros afirma que salió del cartismo porque “Calé” Galaverna vetó su candidatura

“Estaba con Santi y luego fui a Fuerza Republicana y yo salí porque Calé porque vetó mi candidatura”, expresó el precandidato a diputado, Carlos Viveros.

Mencionó que en política se debe dar espacio a gente nueva, “que nos dejen un poco a los jóvenes, que dejen entrar a nuevos jugadores si hablan de renovación”

“Yo no tengo un discurso contra división pero si estoy en contra de los corruptos, yo soy de los pocos que no son funcionarios públicos”, sostuvo Viveros.

“Yo no me puedo hacer responsable de otro candidato aunque su voto me sirva, todos necesitan estar juntos para poder llegar, yo ya fui independiente”, dijo.

“Yo voy a seguir viviendo del sector privado, Javier Milei lo hizo y voy a donar a la ciudadanía, no quiero ser una carga para el Estado”, puntualizó Viveros.

Además dijo que acompañará ña candidatura de quien gane el 18 de diciembre por el Partido Colorado, “al que gane las elecciones, el 19 de diciembre voy a presentarme, yo no me voy a ir de vacaciones”.