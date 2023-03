El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves como nuevos significativamente corruptos al ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo; al abogado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín, y al funcionario judicial Vicente Ferreira, según anunció el embajador norteamericano, Marc Ostfield.

Al respecto el diputado mantuvo una posición y recordó el momento en el que realizó denuncias en la pandemia: “Pasé momentos malos con mi familia luego de la denuncia. Trato de no emitir opiniones, difiero con los que dicen que es una injerencia de la Embajada”, sostuvo

“Lastimosamente tienen que venir personas de afuera para demostrar lo que ocurre aquí. EEUU siempre juzga cuando tiene el caso consumado”, expresó Carlos Rejala.

“Soy colorado de corazón y lo seré hasta el último día de mi vida, pero no soy representado por esta gente. Soy muy cercano a Efraín Alegre“, señaló.

El tiempo es sabio! Estaba completamente sólo, nadie me creía y con mi familia pasamos muy mal en esa pandemia por lo qué denuncié. Luego se sumaron algunos pocos diputados en la investigación. No soy showman, me gusta lo serio y honesto tal vez ese fue mi gran pecado en política

— Carlitos Rejala (@carlitosrejala) March 23, 2023