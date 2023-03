Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que arrancamos mal, comenzamos a jugar con cuatro centrales. No sé cuál fue la idea del entrenador, si era no perder el partido o tratar de aguantar al rival”, mencionó.

¿Qué se debe hacer para que la Albirroja mejore?

Afirmó que se debe ir buscando y tratar de encontrar las piezas que necesita la Selección Paraguaya de Fútbol de lo contrario “seguiremos sufriendo”

“Hay que cambiar porque este sistema de juego no va a funcionar nunca porque toda la Eliminatoria pasada estuvimos jugando así y no resultó (…) Muchas veces él quiere reforzar la parte de atrás, para mi la mitad de la cancha es fundamental. Argentina ganó un Mundial porque tenía volantes que sabían jugar y recuperar las pelotas. Nosotros no tenemos eso y seguiremos sufriendo”, refirió

“Nuestra Selección no debería estar en ese lugar porque tenemos jugadores de muy buen nivel. Es fundamental tener un equipo que se mueva junto. Me preocupa que el técnico cambie siete u ocho jugadores por cada amistoso cuando ya deberíamos tener una base”, agregó.