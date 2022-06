Candidatura de Abdo a Presidencia de ANR es “legal y constitucional”, afirma apoderado

El gerente de la Distribuidora de Combustibles y Asociadas, Guillermo Parra, manifestó que el aumento del precio de los combustibles no es una cuestión exclusivamente de Paraguay, sino que es producto de la situación que ocurre en el exterior tras la pandemia y por la guerra de Rusia y Ucrania, por lo que la responsabilidad no es de las empresas privadas, tampoco de Petropar ni del Gobierno. Sin embargo, no pudo precisar el monto ni la fecha en la que subirá el monto de los carburantes.