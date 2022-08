Candidatos que van fuera de la Concertación están para favorecer a la ANR, afirma Líder Amarilla

Escuchá esta Noticia en Audio.

Amarilla señaló que hubo casos en las últimas elecciones donde personas se presentaron con dinero de Horacio Cartes, indicó que los “candidatos satélites” no tienen chance de ganar. Declaró que no entiende porque no compiten dentro de la Concertación, que reúne prácticamente a toda la oposición.

“Euclides Acevedo y otras personas que se presenten por fuera de la Concertación, lo único que están haciendo es dividir algunos votos de tal manera a que el partido colorado vuelva a ganar”, disparó.

“Los paraguayos están hartos del modelo y sistema político de la ANR, ya no le engañan a nadie y en los candidatos satélites ya nadie cree, ya hubo dos casos en las últimas elecciones que se presentaron con el dinero de Horacio Cartes para dividir a la oposición”, sentenció.

