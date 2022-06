Candidatos políticos muestran poco interés hacia el sector industrial, afirma miembro de la UIP

El ingeniero Marcos Mikelj, integrante de la Unión Industrial Paraguaya dijo que en las campañas políticas no hay un interés por tratar temas dirigidos al sector industrial. Señalo que la población paraguaya va desarrollándose por ende necesita otras salidas laborales.

“No se nota que los que hacen campaña tengan interés en esto, ni en los periodos de gobierno. No es importante para la política gubernamental. Cultivar y crear ganado no alcanza para una población que crece. Cuando un campesino viene a la Capital busca un empleo de calidad, si no le damos salida localmente, le damos salida por el aeropuerto”, sostuvo.

“Hay que preparar a nuestra gente en educación técnica, apuntar a la tecnología. Hay suficientes centros de promoción y formación para mano de obra, nuestro paraguayo es habilidoso para aprender”, agregó.

