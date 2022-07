Camioneros anuncian movilización y exigen reducir Gs. 1000 el precio del combustible

El representante de camioneros Juan Villalba, señaló que desde este miércoles se movilizarán en distintos puntos del país exigiendo reducir Gs. 1000 el precio del combustible y los precios del peaje. Citó que estarán en zonas como el ex Aratirí (Capiatá), Caacupé, Limpio y otros.

Villalba explicó que no cerrarán las rutas, que se colocarán por los costados y desde allí realizarán los reclamos, indicó que ya es insostenible la constante alza del combustible y ahora la del peaje.

“La última reunión fue hace 3 días, ayer se tuvo un consenso en Ypacaraí y por unanimidad se decidió salir a las calles desde este miércoles”, puntualizó.

“Será una movilización pacífica, exigimos reducir Gs 1000 el precio del combustible y el peaje. Nos concentramos en Caacupé, peaje de Ypacaraí, zona del ex Aratirí, Limpio, Remansito y Paraguarí por el momento”, agregó.

“No vamos a cerrar las rutas, queremos que baje el combustible, ya es inaguantable. Hablamos con el sector transportista y desde una parte ellos estarán con la misma medida desde mañana”, manifestó.

El líder camionero lamentó que no hayan llegado a una tregua con las autoridades nacionales, por otra parte acotó que con los transportistas acordaron no cerrar las rutas para no incomodar a los transeúntes.

