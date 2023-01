Camilo Soares acusa a Mario Ferreiro ser el “jefe” de la gavilla de Asado de Fin de Semana

Escuchá esta Noticia en Audio.

“A partir de ahora, porque no entregaré todo hoy, voy a mostrar la trama en el caso Mario Ferreiro. Se juega con las personas. La Fiscalía hizo un desastre en su investigación”, expresó.

Desde hoy revelaré la trama y documentos que oculta Mario Ferreiro. Fueron 12 inmisericordes tapas de Abc con mensajes robados en forma digital y manipulados para tratar de incriminarme y blanquear al exintendente, pero voy a desenmascarar a todos, además hablaré de mi vida. Hilo pic.twitter.com/eS5HUpKTNa — Camilo Soares (@CamiloSoaresM) January 25, 2023

“Mario Ferreiro es un farsante, egocéntrico y plata pota. No le interesa su prójimo. Ahora está en una operación inmisericorde de destruir a la persona que no sólo le abrió los brazos. Si de algo me tengo que arrepentir en esta vida es el día en que le invite a Mario Ferreiro a la política”, refirió.

“Le pasé las fotos de los famosos chats. Si todo era falso ¿por qué no hizo un sumario? Lo que hiciste fue chicanearme Mario Ferreiro y me convocaste a tu casa. Se asustó cuando vio a sus sobrinos en las fotos”, contó.

En este proceso y en los primeros meses del 2017, Mario me envió una foto suya desde Bruselas, mientras yo recibía reclamos por las deudas de campaña de la cooperativa y la caja mutual, posteriormente conversé con él y se comprometió a pagar las deudas, pero una vez más me mintió pic.twitter.com/W3mn1AF0qs — Camilo Soares (@CamiloSoaresM) January 25, 2023

Dijo que ante las “mentiras” del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro se ve en la obligación de exponer el mensaje con su hermana que padece de cáncer quien le pedía ayuda para costear su quimioterapia. “Le dije a Mario que me pague porque necesitaba quitar un préstamo para mi hermana”, acotó.

A finales del 2017 le pasé una foto reclamando como el secretario privado del entonces jefe de gabinete (Víctor Ocampos) salía en una foto con fajos de dinero en la municipalidad, Mario no negó la foto y respondió que encontrarían mecanismos para resolver los temas pendientes. pic.twitter.com/Sc6H7YV5no — Camilo Soares (@CamiloSoaresM) January 25, 2023

