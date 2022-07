Cameron Diaz revela que intentaron usarla como mula del narcotráfico antes de ser actriz

Escuchá esta Noticia en Audio.

Diaz, de 49 años, recordó haber sido “usada como mula” cuando todavía no había conseguido entrar en el mundo del cine e intentaba buscarse la vida en París como modelo.

Hablando en el podcast Second Life, la actriz estadounidense que saltó a la fama por películas como “La máscara” y “Loco por Mary” explicó que había reunido suficiente dinero para mudarse de California a París y dedicarse al modelaje, pero no consiguió trabajo.

“Yo había conseguido ahorrar suficiente dinero para ir a París e intentar buscarme la vida como modelo. Sin embargo, no conseguí ni un solo trabajo en un año. Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como ‘mula’ para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, relató la actriz. “Fue a principios de los 90 y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos”, continuó.

La actriz admitió que no sabía que llevaba sustancias ilegales hasta que llegó al aeropuerto de París y comenzó a entrar en pánico al darse cuenta del riesgo que estaba asumiendo. “Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma”, recordó. “Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto”, explicó.

Evitando al menos una sentencia de diez años por tráfico de drogas, la intérprete dijo que ese fue su primer y último trabajo en París.

Cameron finalmente recibió su gran oportunidad en Los Ángeles, cuando un agente de casting se acercó a ella para una audición para protagonizar junto a Jim Carrey lo que se convertiría en el éxito de 1994, “The Mask”. Pero después de intentar labrarse una carrera como modelo, Diaz admitió que estaba escéptica ante la oportunidad y le dijo al agente de casting: “No actúo”. Pero el director Chuck Russell le ofreció el papel y ella aceptó.

En enero de 2015, la actriz se casó con Benji Madden, miembro de la banda Good Charlotte. En diciembre de 2019 se convirtieron en padres de su primer hija llamada Raddix. “Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida”, dijo la actriz en un entrevista.

Luego de ocho años lejos del cine para dedicarse a su familia, Diaz anunció su regreso a la actuación de la mano de Netflix. La actriz protagonizará “Back in Action” junto a Jamie Foxx.

Fuente: Infobae