El embajador paraguayo ante los Emiratos Árabes Unidos, José Agüero, manifestó que hasta el momento se desconoce el motivo de la detención en Dubái del empresario y exdirigente deportivo Diego Benítez, ya que hasta el momento no pudo conversar con las autoridades emiratíes. Asimismo mencionó que no existe un tratado bilateral de extradición con Paraguay, pero que eso no impedirá que se tramite la extradición de Benítez.