Cambio de dólares: “Acumular dinero sin salida legal no favorece a nadie”, dice periodista

“Es un problema importante. Una compañera quiso cambiar dólares, pero muchas entidades no quisieron cambiarle. El BCP no es regulador del dólar, pero debería encontrar una solución”. “Cuando un banco recibe mil dólares, a veces el banco norteamericano no aceptan ciertos billetes, entonces eso es una pérdida para los bancos de nuestro país”, destacó Acosta.

Sobre las casas de cambios: “Las casas de cambios estuvieron con algunos escándalos por lavado de dinero. Ellos quieren volver a hacer sus negocios, por eso acuden al BCP”, según explicó Acosta se debe empezar a ver nuevas estrategias con más controles a fin de que las casas cambiarias puedan recibir ciertos tipos de dólares.

“Los extranjeros se están encontrando con el problema de que no hay Guaraníes en sus países, está empezando el problema con ellos”, dijo preocupado el periodista.

