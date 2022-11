Cámara Paraguaya Americana realiza conferencia a la Universidad de Florida

Escuchá esta Noticia en Audio.

Los Directores de La Paraguayan American Chamber of Commerce, Inc. recibieron la visita oficial a los Egresados y Directores del Programa de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica (Promoción No 54) del Instituto de Altos Estudios Estratégicos I.A.E.E. – Instituto de Altos Estudios, Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

“Lo hicimos de una forma muy privada, no se grabó, los participantes ya están o van a estar en la conducción del país, probablemente van a seguir viniendo acá”, dijo Martín Cardozo.

En la ocasión ofrecieron una conferencia sobre la Cámara y sobre temas actuales de comercio, inversiones, leyes y seguridad , al mismo tiempo de estrechar lazos y socializar con los egresados de la casa de altos Estudios de élite del Paraguay, líderes representantes de los sectores militar, policial, los tres Poderes del Estado paraguayo y el sector privado.

USAPACC y el IAEE firmaron un Convenio Marco de Cooperación en beneficio de los estudiantes, nuestros afiliados y de las relaciones entre los dos países.

“El 14 de noviembre vamos a tener otro evento para todo público, vamos a hacer en la misma universidad, en la Universidad de Florida y va ser sobre liderazgo”, adelantó el presidente de la Cámara Paraguaya Americana.