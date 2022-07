Califican de “sobreactuado e innecesario” el pronunciamento de Soledad Núñez sobre caso de HC

El abogado constitucionalista, Hugo Estigarribia, mencionó que le pareció "sobreactuado e innecesario" la publicación en redes sociales de la precandidata a la presidencia Soledad Núñez, que dijo que si sabía de antemano lo que hacía Horacio Cartes no iba a ser parte de su consejo de ministros. Apuntó que no se puede dejar de lado rápidamente lo que una persona hizo en el pasado.

“Le apreció mucho a Soledad Núñez, pero durante todo el Gobierno de Horacio Cartes no dijo nada. Está muy bien que haya venido a la Concertación, pero no hay que sobreactuar ni ser más papaistas que el papa”, manifestó.

“Si no somos sinceros e intentamos olvidar al mismo tiempo lo que hicimos en el pasado, no podemos construir una credibilidad. Cuando me encuentre con ella le voy a decir que me pareció una actuación innecesaria y cambio radical redundante”, sostuvo.

Estigarribia aclaró que no duda en decir las cosas cuando le parece que no está bien, por ello citó la publicación y arremetió contra Núñez. Por otro lado, analizó el juicio político a Sandra Quiñónez y dijo que hubiese propuesto asegurar los votos y luego impulsar el objetivo.

