“Calé” celebra el encuentro entre Peña y Wiens: “Arnoldo en un corto periodo hizo un campañón”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre el encuentro: “Este fue un encuentro político muy importante. El abrazo político está muy cerca y a pasos acelerados avanza”. “Todos los que quieran acompañar este proyecto en donde Santiago es el presidente y Pedro Alliana vice, es bienvenido”.

“En una competencia electoral 1 voto es importante, imáginate 500.000. Wiens hizo en poco una gran campaña. El será fundamental en este proyecto”.

Sobre Antonio Fretes: “No creo que fuera un condicionamiento pero si es un deseo importante por parte de un protagonista tan importante de la política. Por ahora saber si Honor Colorado acompañará o no un juicio es intrascendente”.

Sobre su papel en el próximo Gobierno: “Como me vea en el próximo periodo no será decisión solo mía. Por ahora me veo como en este periodo, como un viejo”.

More Entradas for Show: Zona Franca