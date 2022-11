¡Cada vez menos! Ñandutí festeja sus 60 Años de Historia con un gran show musical este domingo

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El gran festival es este domingo a las 11:00. El martes se cumplen los 60 años y estamos trabajando un gran equipo comandado por Lidia ‘Luli’ Rubin y yo acompañando. Después hay un equipo de la Rock and Pop, Ñanduti, y la FM Concert que están trabajando para recordar la trayectoria de los 60 años”, expresó.

“Comenzamos con el arpista Rolando para rememorar a Luis Bordón y conmemorar su presencia en la inauguración de Radio Ñandutí en el viejo estadio Comunero que ya no existe”, contó.

Recordó que Teófilo Escobar con Humberto Rubín contrataron a Luis Bordón que era una “gran estrella” que se presentó en la inauguración de Radio Ñandutí.

“Ese día conocí al amor de mi vida, cuando llegaba de Radio Encarnación y él fue a buscarme a la Terminal de ómnibus que estaba en la Plaza Uruguaya. De allí me acompañó hasta la casa de una tía, fui a la peluquería y ahí estuve hasta la tardecita. Luego ensaye el libreto de la inauguración”, relató sobre su linda historia con el líder de la 1020AM.

Nuestra historia empezó en 1962 y desde entonces nuestro compromiso ha sido siempre estar contigo, por eso nos convertiste en ZP14 “La Gran Emisora Paraguaya”

A lo largo de todos estos años en los que hemos estado juntos, te hemos contado acontecimientos tan importantes para el ser humano como la llegada del Apolo 11 a la luna y te hemos hecho disfrutar desde la platea Multicolor de Antequera 654 de conciertos inolvidables que han calado hondo en nuestras almas.

Cuando la libertad estaba en peligro, asumimos el compromiso de defenderla como paladines de la comunicación a capa y espada y te acompañamos estando a la vanguardia en el campo de batalla, y a pesar de los ataques recibidos, a pesar de las interferencias, a pesar de que silenciaron nuestros transmisores, a pesar de ello seguíamos siendo tu voz sin rendirnos, rompimos el silencio que trataron de imponernos.

Hoy seguimos manteniendo los mismos valores que asumimos hace 60 años atrás.

Tú historia, nuestra historia, sin pausas, sin treguas ni toques de queda y hoy queremos celebrarlo contigo desde la explanada de la radio con una gran concierto , nuestro concierto, un concierto en nombre de todos aquellos que no se rindieron, y que suene a victoria y rompa el silencio.

La invitación es este domingo 27 de noviembre a partir de las 11 horas. El acceso es libre y gratuito.

