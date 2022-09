Caaguazú: Ordenan la detención de concejal departamental por no presentarse al juzgado

El periodista de Coronel Oviedo, Cristian Bianciotto, detalló que un tribunal ordenó la detención del concejal departamental Gabriel González Torres por no presentarse al juicio oral y público tras la denuncia por difamación y calumnia presentada por el comunicador.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Denuncia e inacción policial

“En el año 2020 se liberó el acceso a las declaraciones juradas, entonces como medio (Oviedo Press) lo que hicimos fue revisar las declaraciones juradas del intendente municipal y los 12 concejales y hemos detectado que en la declaración del intendente Eladio González Torres consignaba que había comprado un inmueble de G. 500 millones cuando apenas tenía 4 años de edad”, explicó.

“No es heredado, es comprado dice la declaración jurada, hicimos esa publicación y su hermano el concejal departamental y ahora con orden de captura había escrito en redes sociales que todo el mundo conoce cuál es la casa y que yo conozco muy bien la casa porque cada mes pasó para recibir coimas”, expresó.

“Ante esta afirmación establecí con asesoría jurídica una querella contra su persona, lo llamativo y raro es que la Policía Nacional encabezado por el comisario César Lara (director departamental) dice que no sabe si ya se cargo en el sistema y nosotros tenemos constancia de que le llegó”, puntualizó.

“Mi propio abogado llevó la notificación hasta la dirección departamental, personalmente me comuniqué con él para indicarle (sobre la determinación), inicialmente demostró tener interés, pero no pasa nada. Gabriel González Torres vive a cuatro cuadras de la jefatura departamental y la policía no logra capturarlo”, aseveró.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias